per Mail teilen

Nach dem Hinweis eines Schülers sind in Pforzheim am Mittwochmorgen die Osterfeld- Grund- und Realschule geschlossen worden. Die Schule wurde durchsucht, gefunden wurde aber nichts.

Bereits gegen 11 Uhr am Vormittag war der Einsatz der Polizei in Pforzheim beendet. Aus Schülerkreisen war in der Nacht ein Hinweis eingegangen, der auf eine mögliche Bedrohungssituation hingedeutet hatte.

Schüler wurden nach Hause geschickt

Vorsichtshalber hatten die Einsatzkräfte daraufhin die rund 620 Realschüler am Morgen wieder nach Hause geschickt. Weitere 330 Grundschüler waren zunächst in einer angrenzenden Turnhalle untergebracht worden. Sie konnten später von ihren Eltern abgeholt werden.

Dauer 0:34 min Polizei räumt Osterfeld-Schule Polizei räumt Osterfeld-Schule

Hintergründe noch nicht bekannt

Die Straßen rund um das Gelände der Osterfeldschule waren von der Polizei abgesperrt worden. Inzwischen sind Schule und Umgebung wieder freigegeben. Um was es genau bei dem Hinweis ging, will die Polizei erst in den nächsten Stunden bekannt geben.