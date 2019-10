Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Pforzheim hat sich in seiner außerordentlichen Sitzung am Freitag für eine weitere Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Herbert Marquard ausgesprochen. Zuvor stand seine Absetzung im Gespräch. Der von Marquard eingeschlagene Weg aus der Krise soll fortgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem hat der Aufsichtsrat den Ausstieg aus der ib company beschlossen. Die Stadtwerke Pforzheim hatten bisher 50 Prozent Anteile an dem Spezialanbieter für Smart Home Lösungen gehalten.