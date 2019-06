Ein Lkw-Fahrer hat am Sonntagmorgen auf der A8 die Kontrolle verloren. Er fuhr in mehrere Leitplanken und wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Die A8 ist in Richtung Stuttgart voll gesperrt.

Warum der Lkw-Fahrer die Kontrolle verloren hat, ist noch unklar. dpa Bildfunk picture alliance/Fabian Geier/EinsatzReport24/dpa Der 54-jährige Fahrer hatte den Sattelschlepper laut Polizei in Richtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-Ost aus bisher ungeklärten Gründen von der rechten auf die linke Fahrspur gesteuert. Der Laster sei dabei ins Schlingern geraten, so dass der Fahrer die Kontrolle verlor. Er prallte gegen die linke Leitplanke und wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Der Sattelzug rollte weiter, durchbrach die rechte Leitplanke und kam im Grünstreifen schließlich zum Stehen. Der Fahrer kam ins Krankenhaus, schwebt aber laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Die Autobahn wurde zunächst in beiden Richtungen voll gesperrt, mittlerweile ist die Spur in Richtung Karlsruhe jedoch wieder frei. In Richtung Stuttgart ist die A8 zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost weiterhin voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen sollen noch bis zum frühen Nachmittag andauern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.