In Pforzheim ist am Donnerstagmittag für eine Stunde das Alarmierungsnetz ausgefallen. Grund war offenbar ein Fehler beim Aufspielen eines Softwareupdates. Über das gemeinsame Alarmierungssystem der Stadt Pforzheim und des Enzkreises werden in der Regel die Ehrenamtlichen der freiwilligen Feuerwehren und des Sanitätsdienstes alarmiert.