Bei einem Wohnungsbrand in Pforzheim ist Freitagnacht eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann wurde laut Polizei schwer verletzt.

Bei der Toten handelt es sich nach Polizeiangaben vermutlich um eine 84-jährige Frau, der lebensgefährlich verletzte Mann soll ihr 81-jähriger Mitbewohner sein. Er wurde in kritischem Zustand in eine Spezialklinik eingeliefert.

Feuer bricht am frühen Morgen aus

Beide waren in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Schlachthausstraße, in der das Feuer kurz nach zwei Uhr am Samstagmorgen ausbrach. Ein Zeuge hat das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Der Brandschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Laut Polizei gibt es derzeit keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.