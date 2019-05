per Mail teilen

Nach einem Streit in einem Pforzheimer Bus wurde eine Frau am Wochenende verletzt. Sie hatte einen Mann gebeten, sich etwas leiser zu unterhalten. Daraufhin zog der Angesprochene die Frau bei der nächsten Haltestelle aus dem Bus, spuckte ihr ins Gesicht, schlug die Frau zu Boden und trat ihr anschließend in den Bauch. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls