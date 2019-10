per Mail teilen

Unbekannte Täter sind am Wochenende in den Rohbau einer Bank in Pforzheim eingebrochen. Sie stahlen nach ersten Ermittlungen 22 Baumaschinen im Wert von insgesamt 9.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Geräte mit einem großen Fahrzeug abtransportiert haben und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.