In Pforzheim sollen Personen künftig nur noch vorne in Stadtbusse einsteigen. Das Busunternehmen Südwestbus will so die Wartezeit der Busse an den Haltestellen verkürzen. Das Motto der Aktion heißt „vorne ist besser“ - das Busunternehmen geht davon aus, dass an den Haltestellen alles schneller abläuft, wenn nur noch vorne eingestiegen und hinten ausgestiegen wird.

Gerade an der Hintertüre stünden sich Ein- und Aussteigende oft im Weg. Mit Aufklebern an den Türen und Plakaten in den Bussen wirbt Südwestbus bei den Fahrgästen für die Aktion. Funktioniere das Vorne-Einsteigen in Pforzheim künftig ebenso wie in Karlsruhe, Baden-Baden und dem Enzkreis, könnten die Stadtbusse in Pforzheim ihre Fahrpläne besser einhalten, heißt es von Südwestbus.