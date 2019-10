Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag offenbar das Vereinsheim eines türkischen Fußballvereins in Pforzheim in Brand gesetzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittler gehen aktuell von Brandstiftung aus. Die Täter drangen vermutlich in der Nacht über eine Fensterscheibe ins Gebäudeinnere, zerstörten in einem Aufenthaltsraum Gegenstände und legten schließlich Feuer. Das Feuer ging nach einiger Zeit von selbst aus, Löscharbeiten waren nicht mehr erforderlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat.