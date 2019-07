Am Pfingstmontag ist in Pforzheim aus noch unbekannter Ursache ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich noch zahlreiche Bewohner im Haus.

Nach Polizeiangaben wurden sie von der Berufsfeuerwehr gerettet. Zwei Bewohner zogen sich durch Verbrennungen und Rauchgas lebensgefährliche Verletzungen zu und mussten mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Sieben weitere Bewohner sind ersten Ermittlungen zufolge leicht verletzt worden. Dramatische Rettungsaktion Zwei Menschen waren zeitweise im Dachgeschoss von Rauch und Flammen eingeschlossen und mussten nach Angaben der Feuerwehr unter teils dramatischen Umständen mit Atemschutzmasken gerettet werden. Das Feuer war demnach im 1. Stock ausgebrochen. Da das Haus unbewohnbar ist, wurden die zehn weitere Bewohner durch die Stadt auf Notunterkünfte verteilt. Am Haus entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Schaulustige erschweren Einsatz Der Feuerwehreinsatz zog rund 50 Schaulustige an. Diese mussten durch vier zusätzlich hinzugezogene Funkstreifen aufgefordert werden, gebührenden Abstand von der Brandstelle und den Verletzten zu halten.