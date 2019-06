per Mail teilen

In der Brettener Altstadt beginnt das Peter-und-Paul-Fest. Es werden mehr als 100.000 Besucher zum ältesten südwestdeutschen Heimatfest erwartet. Wegen der Hitze wird der Festumzug am Sonntag verkürzt.

In den Gassen der Brettener Altstadt (Kreis Karlsruhe) erwacht wieder vier Tage lang das Mittelalter. Die Stadt feiert die Vertreibung der Truppen des württembergischen Herzogs Ulrich im Jahre 1504. In zahlreichen Lagern stellen Gewandträger das Leben im Mittelalter nach.

Der Treffpunkt Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr das Fest begleitet:

Strecke des historischen Umzuges wird verkürzt

Die vier Festtage stehen jeweils unter einem eigenen Motto: "Bretten rüstet sich, Bretten verteidigt sich, Bretten huldigt dem Kurprinz“ und am Montag dann "Bretten feiert". Höhepunkt ist der historische Festumzug am Sonntag. Wegen der erwarteten Hitze von bis zu 38 Grad soll die Strecke aber gekürzt werden.

Rund 50 historische Gruppen aus nah und fern sind am Peter-und-Paul-Fest beteiligt, das die Vereinigung Alt-Brettheim in Kooperation mit der Stadt Bretten veranstaltet.

Vom Knappen zum Ritter

Besondere Aufmerksamkeit widmen die Programmgestalter dabei auch Familien mit Kindern: Am Samstagnachmittag in der Simmelturmarena und auf dem Kirchplatz sowie am Montagnachmittag bei den Spielen, bei denen die Kinder nach bestandenen Prüfungen "vom Knappen zum Ritter" aufsteigen können.

Zum Festprogramm zählt der Zapfenstreich und das Höhenfeuerwerk am Samstag sowie die ökumenische Morgenfeier, der offizielle Empfang der Stadt und natürlich der große historische Festzug mit bis zu 3.000 Gewandträgern am Sonntag.

Gaukler, Gänse, Ritter und vieles mehr beim Peter-und-Paul-Fest: