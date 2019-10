per Mail teilen

Die Firma Suez erweitert ihre neue Müllsortieranlage in Ölbronn. Bis Dezember soll eine sogenannte Rundsortieranlage in Betrieb gehen. Die Anlage mit einer Kapazität von 36.000 Tonnen soll Wertstoffmüll aus den Kreisen Ludwigsburg und Enz vorsortieren und ersetzt eine alte Sortieranlage am Standort Ölbronn, die den strengeren gesetzlichen Vorgaben für die Mülltrennung nicht mehr entspricht.