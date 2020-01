Karlsruher Schlaganfall-Experte: "Keine flächendeckende Versorgung"

Er ist in Deutschland die dritthäufigste Todesursache und Hauptgrund für Langzeitbehinderungen im Erwachsenenalter: ein Schlaganfall. In Karlsruhe treffen sich von Donnerstag an mehr als 1.300 Experten, um über die Behandlung von Schlaganfall-Patienten zu sprechen.