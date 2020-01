per Mail teilen

In Karlsruhe haben laut Polizei rund 300 Menschen gegen eine Veranstaltung der AfD demonstriert. Die baden-württembergische Landesgruppe der Partei im Bundestag hatte zum Neujahrsempfang in die Badnerlandhalle eingeladen.

Mit einem Pfeifkonzert empfingen die Demonstranten die Teilnehmer des Neujahrsempfangs – darunter die AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel sowie weitere Bundestagsabgeordnete der Partei aus Baden-Württemberg. Nach Angaben der Polizei blieben die Proteste weitgehend friedlich.

Einige der Besucher der Veranstaltung seien zunächst von Demonstranten daran gehindert worden, die Badnerlandhalle zu betreten. Zur Demonstration aufgerufen hatte unter anderem das Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts – ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen, Parteien und Gruppen.

Sonderparteitag der AfD im Februar

Beim Neujahrsempfang in der Badnerlandhalle sprachen Bundestagsfraktionschefin Weidel und ihre Parteikollegen vor rund 400 Bürgern und Mitgliedern. Zuletzt war die baden-württembergische AfD immer wieder durch Machtkämpfe in die Schlagzeilen geraten. Mitte Februar soll es deshalb einen Sonderparteitag in Böblingen geben. Bei dem Treffen könnte es zu Kampfkandidaturen um die Doppelspitze des zerstrittenen Landesverbands kommen.