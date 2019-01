per Mail teilen

Traurige Nachricht aus dem Karlsruher Zoo: Das dort vor zwei Tagen geborene Flusspferdbaby ist gestorben.

Das Neugeborene des Flusspferd-Pärchens Kathy und Platsch wurde am Mittwochmorgen leblos in einem Wasserbecken aufgefunden. Die Mutter war immer wieder auf den Boden des Beckens abgetaucht und hatte offensichtlich versucht, ihr Kleines an die Wasseroberfläche zu bringen.

Als Zoomitarbeiter das Wasser im Becken abließen, fanden sie das Flusspferd-Baby leblos auf dem Boden. "Es hatte keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass mit dem Jungtier etwas nicht in Ordnung war", so der Karlsruher Zoo-Direktor Mattias Reinschmidt. Die Todesursache soll nun untersucht werden.