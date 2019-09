per Mail teilen

Am kommenden Freitag beginnt im Baden-Badener Festspielhaus die Saison 2019/2020. Es ist die erste Saison unter dem neuen Intendanten Benedikt Stampa.

Eröffnet werden die Herbstfestspiele mit einem Auftritt des Hamburg Balletts unter John Neumeier. Gezeigt wird die Ballettoper "Orpheus und Eurydike" zu der Musik von Christoph Willibald Gluck.

Der neue Intendant vor dem Saisonstart

Mit Ballettoper in die Saison

Die Oper wird von John Neumeier inszeniert und choreografiert. Es spielt das Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Alessandro De Marchi. "Glucks "Orphée" ist eine Oper, die uns noch heute direkt ins Herz trifft", sagte Intendant Benedikt Stampa im Vorfeld. Der frühere Direktor des Konzerthauses Dortmund ist Nachfolger vom Andreas Mölich-Zebhauser, der das Festspielhaus seit 1998 geleitet hatte.

"Mit John Neumeier startet die Saison mit gutem Grund. Ich halte ihn für einen Jahrhundertkünstler." Benedikt Stampa, Festspielhaus-Intendant

Patrick Neumann hat vor dem Saisonstart Intendant Benedikt Stampa (links) und John Neumeier getroffen:

Neue Spielzeit im Baden-Badener Festspielhaus

Suche nach der richtigen Mischung

Neben "Orpheus und Eurydike" sind in der bevorstehenden Saison Auftritte des Venice Baroque Orchestras sowie des Rotterdam Philharmonic Orchestras geplant. Die gesamte Spielzeit wartet bis ins kommende Jahr hinein mit Stars wie Thomas Quasthoff, Max Raabe, Cecilia Bartoli, Simon Rattle und den Wiener Philharmonikern auf. Es komme darauf an, den Spagat zwischen etablierten Stars der Klassik und Newcomern zu schaffen, so der Intendant.