Die Sanierung der Rheinbrücke bei Karlsruhe geht in die nächste Phase. Deswegen steht in dieser Woche in Fahrtrichtung Karlsruhe nachts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Der gesamte Verkehr läuft derzeit über die nördliche Brückenhälfte - auf je zwei schmalen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Wegen des Zeltaufbaus über der Baustelle auf der südlichen Brückenhälfte muss in dieser Woche nun ein Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Wörth sowie der Radweg stehen uneingeschränkt zur Verfügung. Am Wochenende folgt die Vollsperrung In der Nacht vom kommenden Samstag auf Sonntag wird die Rheinbrücke dann erneut zwischen 23 Uhr und 8 Uhr voll gesperrt, um eine sehr genaue Vermessung des Stahlüberbaus mittels eines 3D-Scan-Verfahrens durchzuführen. Dabei darf es keine Erschütterungen durch Autoverkehr geben.