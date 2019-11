per Mail teilen

Im zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb am Sonntag hat sich die Zahl der Kandidaten auf 35 erhöht. Gleichzeitig hat sich einer der vier ernstzunehmenden Kandidaten zurückgezogen.

Im ersten Wahlgang in Bad Herrenalb (Kreis Calw) hatte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit bekommen. Der Karlsruher Feuerwehrmann Egon Nagel hatte nur rund fünf Prozent der Stimmen gewonnen. Nun macht er Platz für die drei anderen Bewerber, die sich ernsthaft um das Bürgermeisteramt in Bad Herrenalb (Kreis Calw) bemühen: Die Stadtkämmerin Sabine Zenker von der CDU, den parteilosen Geschäftsführer der Karlsruher Tourismus GmbH Klaus Hoffmann und den Juristen Marc-Yaron Popper von der FDP.

Gleichzeitig sind laut Stadtverwaltung noch Bewerber der Satirepartei "Die Partei" hinzugekommen und erhöhen die Zahl der Namen auf den Stimmzetteln, die beim zweiten Wahlgang am Sonntag ausgegeben werden, auf rekordverdächtige 35.

Die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang war eher schwach: Sie lag bei knapp 48 Prozent.

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Wahl am 20. Oktober 2019:

Stadtkämmerin Sabine Zenker (CDU) 39,1 Prozent

Geschäftsführer Karlsruher Tourismus GmbH Klaus Hoffmann (parteilos) 28,7 Prozent

Jurist Marc-Yaron Popper (FDP) 25,2 Prozent

Berufsfeuerwehrmann Egon Nagel (parteilos) 4,6 Prozent

Kandidatenschwemme nach Aufruf

Schon im Vorfeld sorgte die Wahl in Bad Herrenalb bundesweit für Aufsehen. 29 Kandidaten traten zum ersten Wahlgang in der 7.500-Einwohner-Gemeinde an, nur fünf von ihnen kommen aus Bad Herrenalb. Der Grund für diese Kandidatenschwemme: Die Satirepartei "Die Partei" rief dazu auf, dass sich möglichst viele Menschen für das Bürgermeisteramt bewerben, um ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen. Deshalb kamen zunächst 24 Kandidaten aus ganz Deutschland, jetzt sind es sogar 35.