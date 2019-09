Nach den Tuberkulose-Fällen im Juli an der Michael-Ende-Schule in Bad Schönborn bereitet sich die Schule auf den Unterrichtsbeginn am Mittwoch vor. Der Schulbetrieb soll normal beginnen, Schulleitung und Elternvertreter wollen aber mit besorgten Eltern in Dialog treten.

So soll es zu Beginn des Schuljahres eine Infoveranstaltung für alle Lehrer, Eltern und Mitarbeiter geben. Dabei sollen die Fragen der Eltern im Umgang mit Tuberkulose beantwortet werden. Das Thema wird laut Schulleitung zu Beginn des Schuljahres verstärkt in verschiedenen Unterrichtsfächern behandelt. Dauer 2:52 min Schulbeginn nach den Tuberkulose-Fällen Nach den Tuberkulose-Fällen im Juli an der Michael-Ende-Schule in Bad Schönborn bereitet sich die Schule auf den Unterrichtsbeginn am Mittwoch vor. Der Schulbetrieb soll normal beginnen, Schulleitung und Elternvertreter wollen aber mit besorgten Eltern in Dialog treten. Keine erhöhte Ansteckungsgefahr Mobbing oder Ausgrenzung infizierter Kinder befürchtet die Schulleitung nicht. Nach den Tuberkulose-Fällen mit über 100 Infizierten können fast alle betroffenen Schüler und Lehrer zurück in den Schulbetrieb. Das Gesundheitsamt Karlsruhe sieht keine erhöhte Ansteckungsgefahr. Dauer 2:35 min Schulstart nach den Tuberkulose-Fällen Nach den Tuberkulose-Fällen im Juli an der Michael-Ende-Schule in Bad Schönborn bereitet sich die Schule auf den Unterrichtsbeginn am Mittwoch vor. Der Schulbetrieb soll normal beginnen, Schulleitung und Elternvertreter wollen aber mit besorgten Eltern in Dialog treten.