Rund 100 Menschen haben sich am Donnerstagabend an einer Mahnwache vor der Karlsruher Synagoge beteiligt. Damit gedachten sie der Opfer des Anschlags von Halle.

Den Organisatoren ging es darum, die Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern zum Ausdruck zu bringen und ein klares Zeichen gegen Antisemitismus und Fremdenhass zu setzen. SWR-Reporterin Susann Bühler:

Solidarität der Glaubensgemeinschaften

Der Dekan der Evangelischen Kirche in Karlsruhe, Thomas Schalla, hatte die Solidaritätsaktion initiiert, an der sich auch Vertreter der katholischen Kirche, der Jüdischen Kultusgemeinde, des deutschen Muslimkreises und der Buddhistischen Gemeinde beteiligten. Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup nahm daran teil. In Pforzheim gab es bereits heute Mittag eine Mahnwache auf dem "Platz der Synagoge".

Polizei verschärft Sicherheitsvorkehrungen

Unterdessen haben die Behörden die Polizeipräsenz vor den Synagogen in Baden erhöht. Die Karlsruher Polizei teilt mit, man sei mit zivilen und uniformierten Einheiten rund um die Synagoge in Karlsruhe verstärkt im Einsatz. Außerdem stehe man im permanenten Kontakt mit den Ansprechpartnern vor Ort.

Die Synagoge in Baden-Baden wird ebenfalls durch Polizeibeamte geschützt. Auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Pforzheim Rami Suliman bestätigte dem SWR, dass seit gestern ständig mindestens eine Polizeistreife vor seiner Synagoge stehe. Man sei außerdem schon seit einem Jahr im Gespräch mit dem Innenministerium, wie die Sicherheit der Synagogen im Land grundsätzlich verbessert werden könne. Etwa durch Schleusen an den Eingängen, mehr Kameraüberwachung und schusssichere Fensterscheiben.