Die in Sasbachwalden geplante Anima-Tierwelt am Breitenbrunnen steht vor dem Aus. Nach Angaben der privaten Betreiber reiche das Startkapital in Höhe von 20 Millionen Euro nicht aus.

Die "Anima-Tierwelt" sollte ein touristisches Leuchtturm-Projekt für den Nordschwarzwald werden. In einem zeitgemäßen Zoo sollten sich Mensch und Tier begegnen. Acht Jahre wurde an dem Projekt geplant. Jetzt steht das Projekt, das weit über einen "Zoo mit heimischen Tieren" hinausgeht, vor dem Aus. Dauer 2:40 min "Anima-Tierwelt": Aus für "Leuchtturmprojekt Grundig-Tochter Maria Wruck hat 20 Millionen Euro aus ihrem Erbe in die "Anima-Tierwelt" gesteckt. Mit ihrer besten Freundin Davina Schmitz wollte sie in Sasbachwalden ein Leuchtturmprojekt für den Schwarzwald eröffnen. Die beiden privaten Betreiberinnen Maria Wruck und Davina Schmitz bedauerten in einer Pressemitteilung, dass sich nach acht Jahren intensiver Vorarbeit, ihre Vision nicht nachhaltig und verantwortbar umsetzen lasse. Der finanzielle Planungs- und Genehmigungsaufwand für das Projekt im Ortenaukreis sei zu hoch gewesen, hieß es. "Diese Nachricht ist unfassbar" Sonja Schuchter, Bürgermeisterin Sasbachwalden Sasbachwaldens Bürgermeisterin Schucher fühle sich persönlich ganz schwer getroffen, sagte sie dem SWR auf Anfrage. Die letzten drei Jahre hätten sie und ihre Gemeinde alles getan, um das Projekt zu unterstützen. Erst vergangene Woche sei man mit den Betreiberinnen zusammengesessen, man sei zuversichtlich gewesen. Mit der Gemeinde Sasbachwalden sollen nun Gespräche über eine anderweitige Nutzung des Geländes geführt werden.