Mit einer Feierstunde wird das Polizeipräsidium Pforzheim am Donnerstag offiziell eröffnet. Zu dem Festakt wird der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel erwartet.

Seit Jahresbeginn ist das Präsidium mit seinen rund 1.000 Beamten für Pforzheim, den Enzkreis sowie die Landkreise Calw und Freudenstadt zuständig. Das Gebiet umfasst rund 600.000 Einwohner. Mehr Bürgernähe und eine effektivere Organisation – das waren die Ziele der Polizeireform 2014.

Am Ziel nach der Reform der Reform

Erst mit der Reform der Reform sei man den Zielen auch in der Region Nordschwarzwald nähergekommen, heißt es von Politikern und Verbände aus der Region, die jahrelang für ein Pforzheimer Präsidium gekämpft hatten. In der früheren Polizeidirektion Pforzheim wurde ein hochmodernes Führungs- und Lagezentrum eingerichtet. Die Direktion der Kriminalpolizei sitzt jetzt in Calw – für sie ist ein Neubau geplant.