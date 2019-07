per Mail teilen

Das baden-württembergische Innenministerium sieht den Nutzen der Vorhersage-Software gegen Einbrüche "Precobs" skeptisch. Die Software wurde unter anderem vom Polizeipräsidium Karlsruhe getestet.

Die Testphase ging im vergangenen April zu Ende. Die wissenschaftlichen Ergebnisse liegen vor, jetzt müssen sie bewertet werden. Das Innenministerium zweifelt aber am Nutzen der Einbruch-Prognosen der Software.

System wird mit Daten von Einbrüchen gefüttert

"Precobs" wird mit Daten von früheren Einbrüchen gefüttert. Da Kriminelle laut Polizei oft nach dem gleichen Muster vorgehen, hatte man sich erhofft, durch Vorhersagen des Systems künftige Einbrüche verhindern zu können. Der Nutzen liegt laut Innenministerium aber in Analyse und Datenaufbereitung und nicht in Prognosen. Eine Entscheidung, ob "Precobs“ gekauft wird oder nicht, sei noch nicht gefallen.

"Die abschließende Bewertung des Pilotprojekts zu Predictive Policing – inklusive der daraus zu ziehenden Schlüsse – steht noch aus." Innenministerium Baden-Württemberg

Wirkung von "Precobs" schlecht nachweisbar

Aus dem Polizieipräsidium Karlsruhe, wo "Precobs" getestet wurde, heißt es, man habe das System gar nicht so schlecht gefunden. Es könne durchaus Wirkung erzielen. Nachweisbar sei das aber schlecht. In den vergangenen Jahren ging die Zahl der Einbrüche deutlich zurück. Ob dazu auch "Precobs" beigetragen hat, lasse sich schwer sagen. Denn es gab ein ganzes Maßnahmenpaket im Kampf gegen Einbrüche, zum Beispiel mehr Polizeipräsenz. Außerdem hat es laut Polizeipräsidium Karlsruhe in dessen Bereich keine unmittelbare Festnahme nach einer "Precobs"-Prognose gegeben.