Am Rhein droht eine Mückenplage, weil zwei Hubschrauber der Stechmückenbekämpfer ausgefallen sind. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, KABS, rechnet mit einer drastischen Verbreitung der Tiere.

Nachdem am Sonntag ein Hubschrauber der KABS auf der Rheininsel Elisabethenwörth ausbrannte und auch der Zweite defekt ist, könnten maximal 50 Prozent der Schnakenpopulation abgetötet werden, sagte KABS-Sprecher Norbert Becker.

"Der Ausfall des Hubschrauber ist für uns eine Katastrophe. Große Areale können wir nicht mehr bekämpfen." Artur Jöst, KABS

245 Hektar Bekämpfung aus der Luft fällt aus

Insgesamt stehen derzeit 260 Hektar entlang des Rheins und der Rheinauen unter Wasser. Das sind ideale Brutbedingungen für die Schnaken. Für 245 Hektar war die Bekämpfung mit dem Hubschrauber vorgesehen. Zu Fuß schaffen die Schnakenbekämpfer maximal 30 Hekar.

Schnakenlarven in den Rheinauen SWR

Viele Larven kurz vor dem Verpuppen

Die Zeit zur Schnakenbekämpfung drängt, denn viele der Larven sind schon sehr weit entwickelt. Einige sind bereits im letzten Stadium, bevor sie sich in den nächsten Tagen verpuppen. Auch wenn es scheint, dass die Bekämpfung zu Fuß ein Kampf gegen Windmühlen ist, so habe das doch noch Sinn, so Jöst. Allerdings werde man einige Gebiete auch nicht mehr rechtzeitig erreichen.

"Problemgebiete sind insbesondere der Landkreis Rastatt und die Gegend um Karlsruhe. Hier wird es in den kommenden Wochen viele Schnaken geben." Artur Jöst, KABS

dpa Bildfunk Picture Alliance

Herber Rückschlag zum Saisonstart

Die KABS war wie geplant am Samstag in Südbaden zu Fuß und per Helikopter ausgerückt, um den biologischen Wirkstoff auf den Brutstätten der Schnaken auszubringen. Auf dem Rückflug ging dann der erste Hubschrauber kaputt. Der als Ersatz angeforderte zweite Hubschrauber fing am Sonntag auf der Insel Elisabethenwörth wegen eines Kabelbrandes Feuer und brannte aus.