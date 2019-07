per Mail teilen

Ein Blitzschlag hat am Freitagmorgen Züge auf der zentralen Rheintalstrecke zwischen Offenburg und Karlsruhe ausgebremst. Durch ein Gewitter wurde laut Bahn-Sprecher ein Stellwerk in Baden-Baden lahm gelegt.

Die Strecke sei zwar nicht gesperrt - die Züge könnten aber nicht mehr nach Signal fahren, sondern nur noch per Funkbefehl. Dadurch komme es in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit zu Verspätungen und Ausfällen. Wann die Störung behoben sein wird, ist noch unklar. Man könne keine Prognosen machen, wie lange der Betrieb beeinträchtigt sein werde, so der Bahn-Sprecher.

Verspätungen bis zu 60 Minuten

Im Fernverkehr zwischen Karlsruhe und Basel kommt es aktuell bereits zu Verspätungen von 30 bis 60 Minuten und teilweise zu Zugausfällen. Die Deutsche Bahn rät allen Zugreisenden auf der Strecke, sich über die Bahn-App zu informieren.

Im Normalbetrieb verkehren auf der Rheintalstrecke bis zu 200 Güterzüge täglich. Zudem wird die Nord-Süd-Trasse stark von Zügen des Fern- und Nahverkehrs genutzt.