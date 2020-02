Nach dem Fund einer Wasserleiche in der Enz in Mühlacker (Enzkreis) ist die Todesursache noch immer unklar. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Frau jetzt obduziert. Die genauen Ergebnisse stehen aber noch aus. Passanten hatten die Wasserleiche am Samstagnachmittag entdeckt. Laut Polizei soll sie vermutlich schon länger im Wasser gelegen haben.