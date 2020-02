In Mühlacker (Enzkreis) haben Passanten am Samstagnachmittag in der Enz eine Wasserleiche entdeckt. Die freiwillige Feuerwehr brachte die Leiche mit einem Boot ans Ufer. Bei der Leiche handelt es sich um eine Frau, die vermutlich schon länger im Wasser gelegen habe, so die Polizei. Die Identität der Frau sei noch unklar, ebenso die Todesursache.