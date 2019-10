per Mail teilen

Studierende in Heidelberg und Karlsruhe können ab sofort ärztliche Diagnosen online erhalten. In einem Modellprojekt erprobt die Techniker Krankenkasse neue Behandlungsmöglichkeiten.

Die neue, fernmedizinische Behandlung trägt den Titel "'#ealth4students" und richtet sich zunächst an rund 7.000 Studierende in Karlsruhe oder Heidelberg. Neu zugezogene Studenten sollen auf diese Weise einfacher in Kontakt mit einem Hausarzt kommen können. Das Modellprojekt ist von der Landesärztekammer genehmigt und hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Per App ins Behandlungszimmer

Mit Hilfe einer App können Betroffene zeitnah Termine vereinbaren und sie werden vom Arzt angerufen. In Telefon- oder Video-Chats finden Patientengespräche in deutscher oder englischer Sprache statt. Der Arzt stellt Diagnosen und empfiehlt weitere Behandlungsmöglichkeiten.

Studenten als "Versuchskaninchen"

Gerade Studierende seien es gewohnt, viele alltägliche Prozesse online abzuwickeln, sagte Andreas Vogt, Leiter der TK Baden-Württemberg, bei der Vorstellung des Modellprojekts am Montag in Karlsruhe. Damit will die Techniker Krankenkasse auf die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen reagieren.

In zwei Jahren auch Krankschreibung online

Zunächst wolle man die Erfahrungen der Studierenden und Ärzte während der zweijährigen Laufzeit auswerten. Elektronische Rezepte und Krankschreibungen könnten derzeit noch nicht angeboten werden, so Vogt. Sie seien aber voraussichtlich ab 2022 möglich. Ziel sei es, diese ärztliche Praxis künftig auch anderen Patientengruppen zugänglich zu machen.