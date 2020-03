per Mail teilen

Rund 100 Traktoren sind am Donnerstagvormittag im Rahmen einer Protestaktion von Landwirten durch Karlsruhe gefahren. Sie protestieren unter anderem gegen die geplante Düngeverordnung und fordern eine tragfähiges Zukunftskonzept.

Die Staffelfahrt begann am Morgen in Philippsburg. Auf der Strecke nach Karlsruhe und dann weiter nach Pforzheim schlossen sich weitere Traktoren an. Deutlich mehr als erwartet, hieß es.

Planungssicherheit gefordert

Vor allem bei jungen Landwirten sei der Unmut groß. Sie fordern Planungssicherheit von der Bundesregierung. Es fehlten eindeutige Vorgaben etwa beim Pflanzenschutz, so die Kritik. Letztlich gehe es um ein sicheres Auskommen für Landwirte. Die Organisatoren rechnen damit, dass sich bis zum Abschluss der Aktion am Nachmittag insgesamt rund 500 Landwirte an der Staffelfahrt beteiligen.

"Der Unmut ist besonders bei jungen Landwirten sehr groß, sie fordern eine zukunftsfähige Landwirtschaft." Alexander Kern, Landwirt aus Bretten und Mit-Organisator

Protestbereitschaft seit Monaten hoch

Landesweit finden zeitgleich vier Sternfahrten statt, in jedem Regierungsbezirk eine. Im Januar hatten rund 2.500 Traktoren mit einer Sternfahrt in Stuttgart für Aufsehen gesorgt. Der Protest der Landwirte richtete sich damals unter anderem gegen neue Umweltauflagen, gegen das angekündigte Glyphosatverbot, einen verschärften Insektenschutz und gegen ihr niedriges Einkommen.