Schulbeginn nach den Tuberkulose-Fällen

Nach den Tuberkulose-Fällen im Juli an der Michael-Ende-Schule in Bad Schönborn bereitet sich die Schule auf den Unterrichtsbeginn am Mittwoch vor. Der Schulbetrieb soll normal beginnen, Schulleitung und Elternvertreter wollen aber mit besorgten Eltern in Dialog treten.