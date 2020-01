per Mail teilen

In der Messe Karlsruhe läuft in diesen Tagen der Aufbau für den Leichtathletik-Wettbewerb Indoor Meeting. Besonders der Aufbau der blauen Laufbahn ist eine Herausforderung.

Nur wenige Millimeter entscheiden darüber, ob der Aufbau erfolgreich war oder nicht. Die blaue Laufbahn ist eine echte Herausforderung. Deshalb dürfen daran auch nur Spezialisten arbeiten. Die Truppe aus Estland baut das ganze Jahr über auf der ganzen Welt solche Bahnen auf.

"Die Bahn ist das Herzstück der Arena, auf dem sich die Sportler nachher austoben werden." Darrell Tuxford, Arena-Ingenieur

So sieht die Karlsruher Messehalle am Ende der Aufbauarbeiten aus. Imago BEAUTIFUL SPORTS/Kai Peters

Die Laufbahn darf am Ende einen Höhenunterschied von maximal einem Zentimeter haben. Nur dann entspricht sie den Normen des Leichtathletik-Weltverbands. Wenn sie fertig aufgebaut ist, wird sie geprüft und anschließend können die Wettkämpfe stattfinden.

Dauer 2:49 min Aufbauen fürs Indoor Meeting Wie macht man aus einer leeren Messe-Halle eine Leichtathletik-Arena? Das ist gerade in der Karlsruher Messe in Rheinstetten zu beobachten. Dort laufen die Aufbauarbeiten für das Indoor Meeting.

Vier Wochen Aufbauzeit

Erst wenn die Bahn fertig ist, kann der letzte Teil der Tribüne aufgebaut werden. Knapp vier Wochen wurden für den Aufbau veranschlagt, für einen dreistündigen Wettbewerb. Trotzdem lohne es sich, sagt Projektleiter Sebastian Wahl.

"Das Indoormeeting ist immens wichtig für Karlsruhe und die Strahlkraft." Sebastian Wahl, Projektleiter der Karlsruher Marketing und Event GmbH

Direkt nach der Veranstaltung startet bereits der Abbau, hier drängt die Zeit. 64 Stunden, also keine drei Tage, bleiben den Mitarbeitern um aus der Leichtathletik-Arena wieder eine Messehalle zu machen. Mitte Februar beginnt dort nämlich die Kunstmesse Art.

Zum sechsten Mal in der Messe Karlsruhe

Seit 2015 wird der Leichtathletik-Wettbewerb in der Karlsruhe Messe ausgetragen und nicht mehr in der Europahalle. Aus Brandschutzgründen dürfen in der Europahalle momentan keine Großveranstaltungen stattfinden.

Das Indoor Meeting findet am 31. Januar statt. Mit dabei ist unter anderem die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo.