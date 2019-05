Der Gemeinderat Baden-Baden hat einstimmig ein neues Müllkonzept für die Kurstadt verabschiedet. Es sieht z.B. ein Bußgeld für viel zu früh rausgestellte Mülltonnen vor.

Mit dem neuen Konzept soll die Sauberkeit in der Kurstadt verbessert werden. Wer in Zukunft die gelbe Tonne oder sein Altpapier viel zu früh auf die Straße stellt, soll dafür 100 Euro Bußgeld bezahlen. Denn nach Angaben des Eigenbetriebs Umwelttechnik führen Wind und Regen dazu, dass der Müll sonst umherfliegt. Weil Beschwerden über Müll in Baden-Baden zunehmen, soll es zukünftig auch eine Sonntagsreinigung geben. Der Gemeinderat hat sich am Montagabend einstimmig für die schnelle Umsetzung des Konzeptes ausgesprochen.

Müllalarm via App

Außerdem sollen mehr Mülleimer aufgestellt werden und Bürger sollen über eine App vermüllte Orte melden können. Neben einmalig rund 150.000 Euro Investitionskosten fallen pro Jahr zusätzlich fast weitere 200.000 Euro an.