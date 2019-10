In Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mann mit einem Messer getötet worden. Ein zweiter wurde bei der Auseinandersetzung verletzt.

Bei dem Streit in der Nähe des Bahnhofs von Karlsbad-Langensteinbach sind am Montagabend sechs junge Männer aufeinander getroffen - sofort es sei zwischen den beiden Dreiergruppen zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, so die Polizei. Jonas Keinert:

Dauer 1:10 min Ein Toter bei Messerstecherei in Karlsbad Ein Toter bei Messerstecherei in Karlsbad

Tödliche Verletzungen am Hals

Die Männer haben laut Polizei und Staatsanwaltschaft auch Messer eingesetzt. Dabei wurde ein 31-Jähriger so schwer am Hals verletzt, dass er seinen Verletzungen noch am Tatort erlag. Ein 22-jähriger Begleiter des Opfers musste nach einer Schnittverletzung am Arm im Krankenhaus behandelt werden. Er konnte die Klinik mittlerweile wieder verlassen.

Hintergründe des Streits unklar

Die Polizei konnte drei Verdächtige festnehmen. Zeugen hatten die Beamten unter anderem zu einer Gartenhütte geführt, wo sich zwei 18-Jährige nach der Auseinandersetzung versteckt gehalten haben. Ein weiterer 20-jähriger Verdächtiger wurde in einem Linienbus festgenommen. Zwei der Männer werden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an, die Hintergründe der Tat sind noch unklar.