per Mail teilen

Ein 34-Jähriger hat sich mit 20 Streifenwagen eine wilde Verfolgungsjagd über mehrere Autobahnen in Baden-Württemberg geliefert. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand.

Der Mann fiel am Montag zunächst auf der A5 in Richtung Süden durch seine ruppige Fahrweise auf. So zwang er mehrere Autofahrer zu Bremsmanövern, um Unfälle zu verhindern. Im Bereich einer Baustelle bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) stieß der 34-Jährige dann mit einem anderen Auto zusammen, fuhr aber weiter.

Trümmer schleudern über die Autobahn

Am Autobahndreieck Karlsruhe wechselte er zunächst auf die A8 in Richtung Stuttgart, die er über eine Behelfsausfahrt dann wieder verließ. Die Stoppsignale eines Streifenwagens missachtete er. Auf seiner weiteren Fahrt stieß er auf einem Standstreifen mit seinem Fahrzeug gegen Warnbaken, deren Trümmer gegen ein Wohnwagengespann geschleudert wurden.

Widerstand bei der Festnahme

Trotz Polizeiverfolgung gelang es dem 34-Jährigen weiterzufahren - auf dem Standstreifen mit einem Tempo von bis zu 180 Stundenkilometern. Am Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) auf der A6 verlor der Mann dann schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stehen. Er konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Bei der anschließenden Festnahme leistete er laut Polizei noch Widerstand. Offenbar besaß der Mann keinen Führerschein, wie die Polizei mitteilte.