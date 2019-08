per Mail teilen

Der schwere Sturm vom Dienstagabend hat große Teile des Waldes südlich von Ettlingen (Kreis Karlsruhe) verwüstet. Alleine im Bereich der Gemeinde Malsch betragen die Schäden mehrere hunderttausend Euro.

Ein Fünftel des Waldes in Malsch (Kreis Karlsruhe) sei zerstört, heißt es in der Gemeinde. Der Sturm hat in einem Bereich von rund sieben Kilometern zwischen Durmersheim und Ettlingen Bäume abgeknickt und umgerissen.

Dauer 1:13 min Unwetter führt zu massiven Schäden rund um Malsch Unwetter führt zu massiven Schäden im Malscher Wald

Der Wald in Malsch war vom Unwetter mit am stärksten betroffen. Bei einer Begutachtung der Schäden ist der stellvertretende Bürgermeister Werner Scherer noch immer schockiert von dem Anblick.

Dauer 0:34 min Waldschäden in Malsch Das Unwetter hat vor allem im Wald bei Malsch (Kreis Karlsruhe) heftige Schäden angerichtet. Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Werner Scherer ist geschockt bei dem Anblick.

Auf der an Malsch angrenzenden B3 mussten die Autofahrer nach dem Unwetter am Dienstagabend ihre Fahrzeuge stehen lassen, weil hunderte Bäume umgestürzt waren. Die Bundestraße war bis Mittwochnachmittag gesperrt.

"Erst die Trockenschäden vom vergangenen Sommer, jetzt die Schäden durch den Sturm, da blutet einem das Herz. Und manchmal weiß ich auch nicht, wie es weitergehen soll." David Wipfler, Gemeindeförster in Malsch

In Malsch ist der Wald aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt, weil immer noch abgebrochene Bäume herabzustürzen drohen. Der Verlust liege zwischen 5.000 und 10.000 Festmetern Holz, so die Verantwortlichen. Die Sturmschäden seien eine große finanzielle Belastung für die Gemeinde, hier sei auch das Land gefordert. "Um ein ähnliches Waldbild wiederzubekommen, wird es bis zu 60 Jahre dauern", sagte der Gemeindeförster David Wipfler.