Bei einem Paketverteilerzentrum in Malsch im Kreis Karlsruhe ist am Donnerstagmorgen Schwefelsäure ausgelaufen. Nach Polizeiangaben wurde ein größerer Feurwehreinsatz ausgelöst. Beim öffnen eines Lkw wurde ein undichter 25-Liter-Behälter mit dem gefährlichen Stoff entdeckt. Weil Mitarbeiter mit der Flüssigkeit in Berührung kamen, wurden sie leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte die Flüssigkeit mit geeigneten Behältern auffangen.