Rund 2.000 Menschen gingen am Freitag bei einer "Fridays for Future"-Demo in Karlsruhe für ein besseres Klima auf die Straße. Angeregt davon diskutierten in Ettlingen Schüler unter anderem mit dem EnBW-Chef über Klimaschutz.

Für Freitag erwarteten die Organisatoren zuerst bis zu 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gekommen waren dann aber deutlich weniger, der Veranstalter zählte rund 2.000. Die Demonstration startete um 14 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Schlossplatz. Von dort zogen sie über die Kriegsstraße und endeten schließlich vor dem Badischen Staatstheater. "Fridays for future"-Demo in Karlsruhe Tausende demonstrieren für besseres Klima SWR Bild in Detailansicht öffnen SWR Bild in Detailansicht öffnen SWR Bild in Detailansicht öffnen Beim letzten Karlsruher Klimastreik vor rund einem Monat kamen weit mehr Menschen als gedacht. Statt der erwarteten 800 Demonstranten waren es 10.000. Rund 500 Ettlinger Schüler diskutierten mit EnBW-Chef Angeregt von den "Fridays for Future"-Demos diskutierten am Vormittag rund 500 Ettlinger Schüler mit Referenten aus Politik und Wirtschaft über das Thema Klimaschutz. Im Vorfeld hatten sich bereits rund 550 Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse für die Veranstaltung angemeldet. Bei den Vorträgen ging es unter anderem um die Energiewende und Lösungsansätze für ein besseres Klima. Neben EnBW-Chef Frank Mastiaux stellte sich auch der Staatssekretär des baden-württembergischen Umweltministeriums, Andre Baumann, bei einer Podiumsdiskussion den Fragen der Schüler. Mastiaux sagte dem SWR, die "Fridays for Future"-Bewegung habe dem Anliegen der Generation ein Gesicht verliehen und zeige, dass sie das Klima-Thema zutiefst beunruhige. Dauer 1:15 min 500 Schüler diskutieren mit EnBW-Chef übers Klima Angeregt von den "Fridays for Future"-Demos diskutierten am Vormittag rund 500 Ettlinger Schüler mit Referenten aus Politik und Wirtschaft über das Thema Klimaschutz. Baumann erklärte, es gehe auch darum, eine praktische Politik aus den Forderungen der "Fridays for Future"-Demonstranten zu machen. "Wir brauchen Ideen von den jungen Menschen, wir müssen aber auch aufzeigen, dass nicht alles, was jetzt schon gefordert wird, politisch möglich ist." Andre Baumann, Staatssekretär des Umweltministeriums Bei der Veranstaltung waren auch der Journalist Franz Alt und die Autoren des Buchs "Kleine Gase - große Wirkung", David Nelles und Christian Serres, mit dabei.