Die Temperaturen liegen in den Nächten noch unter Null. Aber es gibt erste Anzeichen für den nahenden Frühling: Krokusse und andere Frühblüher in Baden-Baden.

Ein Hauch von Frühling macht sich in den kommenden Tagen im Südwesten breit. Nach zuletzt winterlichen Temperaturen wird es in den kommenden Tagen immer milder. Die Meteorologen erwarten am Wochenende am Oberrhein zweistellige Temperaturen. Allerdings soll es auch immer wieder regnen.

Am Mittwoch schien rund um Karlsruhe und Baden-Baden die Sonne. Und an einigen Stellen sind erste Frühlingsblumen zu sehen, für manche eine echte Attraktion: