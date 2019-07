per Mail teilen

An einer Gemeinschaftsschule in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) haben sich 48 Schüler mit Tuberkulose angesteckt. Das hat das Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe dem SWR bestätigt.

Bei den 48 Schülern der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule in Bad Schönborn besteht laut Gesundheitsamt keine Ansteckungsgefahr. Die Tuberkulose-Krankheit (TBC) sei bei ihnen nicht ausgebrochen. Es sei lediglich nachgewiesen worden, dass sie Kontakt mit dem Erreger hatten. Laut Gesundheitsministerium gehe es den Schülern gut. Zuvor hatten die "Badische Neueste Nachrichten" (BNN) über die Ausbreitung des Erregers berichtet.

Wahrscheinlichkeit für Ausbruch der Krankheit liegt bei 15 Prozent

Ein Mitschüler der Achtklässler war an Tuberkulose erkrankt. Bei ihm haben sich die 48 Schüler vermutlich angesteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit auch bei ihnen ausbreche, liege bei 15 Prozent, so das Gesundheitsministerium. Es werde weitere Untersuchungen geben.

An der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule haben sich 48 Schüler mit Tuberkulose angesteckt SWR Sven Huck

Weiterer Tuberkulose-Fall

Auch an der Grundschule in Bad Schönborn-Langenbrücken gab es einen Tuberkulose-Fall. Dort seien bisher aber keine Ansteckungen bekannt, so das Gesundheitsamt.