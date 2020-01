per Mail teilen

In Königsbach-Stein (Enzkreis) ist am Dienstagnachmittag ein 16-jähriger Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben hat ein Autofahrer dem Jugendlichen die Vorfahrt genommen. Durch den Aufprall fiel der 16-Jährige zu Boden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.