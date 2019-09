Mehr als 10.000 Demonstranten in Karlsruhe

Klimaschutz-Kundgebung in der Innenstadt

Bei der Klimademonstration am Freitagmittag in Karlsruhe hat eine Bürgerrechtsorganisation mehr als 10.000 Teilnehmer gezählt. An der Kundgebung nahmen Menschen aller Generationen teil.