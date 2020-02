Mit Trompeter Till Brönner kommt der Jazz auf die art Karlsruhe

Ab Donnerstag gibt es in der Messe wieder die Vollbedienung in Sachen Kunst. Die Art Karlsruhe öffnet ihre Tore für das Publikum. Neben einem neuen Skulpturengarten und über 200 ausstellenden Galerien aus 15 Ländern, liegt dieses Jahr auch ein Hauch Jazz in der Luft. Grund dafür ist der Trompeter Till Brönner, der nicht nur mit Musiklegenden aus aller Welt auf der Bühne gestanden hat, sondern sie oft auch fotografisch festhalten konnte. Julian Burmeister