Seit Donnerstag sind auch rund um Karlsruhe wieder die Sternsinger unterwegs. Die Jungen und Mädchen sammeln dieses Jahr unter anderem Spenden für Kinder im Bürgerkriegsland Libanon.

In Baden-Württemberg kamen im vergangenen Jahr zehn Millionen Euro zusammen. Mit dem Geld unterstützt das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" jedes Jahr Hunderte von Kinder-Hilfsprojekten in aller Welt. In Pforzheim und dem Enzkreis zum Beispiel sammelten die Sternsinger nach Angaben des katholischen Dekanats Pforzheim im vergangenen Jahr 102.000 Euro. Bei der Gemeinde St. Nikolaus in Karlsruhe kamen rund 50.000 Euro an Spenden zusammen.

Dauer 2:58 min Sternsinger in Karlsruhe Überall im Land segnen dieser Tage Sternsinger die Häuser und sammeln Spenden für Hilfsprojekte weltweit. Auch in Karlsruhe sind Kinder und Jugendliche im Einsatz für caritative Zwecke.

50.000 Sternsinger in Baden-Württemberg

Das Motto dieses Jahr lautet "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". Allein in Baden-Württemberg beteiligen sich nach Angaben des Bundes der deutschen katholischen Jugend 50.000 Kinder und Jugendliche an der Aktion.

Sie ziehen von Haus zu Haus

Als Kaspar, Melchior und Balthasar, die heiligen drei Könige ziehen die Kinder vor allem auf den Dörfern wieder von Haus zu Haus. Sie verkünden die Botschaft von Weihnachten und segnen das besuchte Haus mit dem Schriftzug C+M+B - "Christus mansionem benedicat". Übersetzt heißt das: "Christus segne dieses Haus".

Pressestelle Stadt Karlsruhe

In Karlsruhe wurden die Sternsinger bereits zwischen den Jahren von Bürgermeister Martin Lenz empfangen. Im Karlsruher Bürgersaal sangen sie und sprachen den Segen.