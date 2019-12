Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg wird am 31. Dezember gegen 19 Uhr abgeschaltet. Dann ist das 40 Jahre alte Kernkraftwerk endgültig vom Netz. Block 1 ist seit 2011 nicht mehr in Betrieb.

Der Vorgang dauert nur einige Stunden und ist vergleichbar mit einer üblichen Revision des Atomkraftwerks. Nur in diesem Fall ist danach tatsächlich Schluss mit der Kernkraft in Philippsburg.

Dauer 1:22 min Abschalten, wie geht das und was passiert danach? Wie läuft die Abschaltung, was passiert danach und wo kommt zukünftig der Strom her? SWR Reporter Daniel Günther erklärt es:

Routinevorgang besiegelt Atomausstieg in Philippsburg

Die Mitarbeiter in der sogenannten Warte von Block 2 geben den entscheidenden Befehl. Zunächst wird die Reaktorleistung heruntergefahren, dann der Generator vom öffentlichen Netz genommen. Schließlich wird die Kettenreaktion durch Einfahren der Brennstäbe erst gehemmt und dann gestoppt. Damit endet die Geschichte der Stromproduktion durch Kernenergie in Philippsburg.

Rebekka Plies und Heiner Kunold blicken auf die Geschichte des Meilers zurück:

Dauer 2:54 min Chronik des KKW Philippsburg Die offizielle Genehmigung für die Stilllegung von Block 2 des KKW Philippsburg hat der Betreiber EnBW kurz vor Weihnachten bekommen. Ende des Jahres ist es nun soweit: der Meiler geht vom Netz. Wir schauen nochmal auf die Geschichte des Kernkraftwerks. Meine Kollegen Rebekka Plies und Heiner Kunold blicken zurück:

Energiepolitische Zeitenwende in Baden-Württemberg

Ursprünglich lieferten fünf Meiler in Baden-Württemberg Atomstrom. Obrigheim ist schon seit 2005 vom Netz und wird seit 2008 zurückgebaut. 2011 endete die Stromproduktion für Block 1 in Philippsburg sowie Block 1 in Neckarwestheim. Jetzt ist Block 2 in Philippsburg dran und bis zum Jahr 2022 wird auch der zweite Block in Neckarwestheim stillgelegt. Der Rückbau der schon abgeschalteten Meiler ist in vollem Gange.

"Baden wäre dann schon mal atomkraftfrei." Harry Block, Anti-Atomkraft-Aktivist vom BUND

Ein Sechstel des Strombedarfs von Baden-Württemberg wird bis zum Schluss von Block 2 in Philippsburg gedeckt. Laut Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) ist die Stromversorgung im Land auch ohne Atomenergie aus Philippsburg sicher. Ganz ohne den Zukauf von (Atom-)Strom beispielsweise aus Frankreich geht es aber nicht.

Demonstrationen für und gegen die Abschaltung

Am Sonntag haben rund 180 Atomkraftgegner das Ende des Kernkraftwerks Philippsburg gefeiert. Gleichzeitig demonstrierten aber auch Atomkraftbefürworter gegen die Abschaltung.

Optimismus bei der EnBW

Bei der Betreiberfirma EnBW herrschen Zuversicht und Optimismus angesichts der Herausforderungen durch Stilllegung und Abbau. Einst war dort die Kernkraft gepriesen und verteidigt worden. Heute konzentriert sich das Unternehmen auf erneuerbare Energien und hat sein Portfolio unter dem Vorstandsvorsitzenden Frank Mastiaux komplett umgekrempelt. Vom früheren Image des Atomstromers hat sich der Energieversorger längst verabschiedet. Nach der Abschaltung soll der Strom aus anderen Quellen kommen, etwa aus den Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee.

Der EnBW-Windpark Albatros in der Nordsee Pressestelle EnBW

Aufwändiger Rückbau dauert viele Jahre

Die Brennstäbe aus Block 2 müssen drei bis vier Jahre ins Abklingbecken, bevor sie in Castoren gepackt ins Zwischenlager am Standort gehen. Der Reaktordruckbehälter muss per Fernbedienung zerlegt werden. Die rund 150 Meter hohen Kühltürme sollen 2020 gesprengt werden. Abfall und Bauschutt muss, wo nötig, von Radioaktivität befreit, recycelt und schließlich auf Deponien verbracht oder zwischengelagert werden.

"Wenn die Kühltürme weg sind, ist das ein deutliches Zeichen für die Energiewende." Stefan Martus (parteilos), Bürgermeister von Philippsburg

Das Gelände im Zeichen der Energiewende

Der Philippsburger Bürgermeister Stefan Martus (parteilos) ist nicht gerade euphorisch. "Bis der Meiler komplett weg ist, dauert es noch 15 bis 20 Jahre", sagt er. Er freut sich aber auf die Sprengung der beiden Türme, die zu einer Landmarke geworden sind. Auf dem Gelände entsteht dann ein riesiger Konverter. Das Umspannwerk wird als südlicher Endpunkt einer Gleichstromleitung des Stromprojekts Ultranet gebraucht.

Die 340 Kilometer lange Trasse soll Strom von Windparks in der Nordsee bis in den Süden Deutschlands bringen. Ein Konverter für Strom aus Windkraft auf dem Gelände des Kernkraftwerks - auch das ist ein Symbol für die Zeitenwende in der Energieversorgung.