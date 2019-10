Die frischgebackene Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo startet möglicherweise beim nächsten Indoor Meeting in Karlsruhe. Sportdirektor Alain Blondel hat erste Gespräche am Rande der WM in Doha geführt. Die deutschen WM-Helden sollen auch beim Karlsruher Indoor-Meeting am 31. Januar 2020 für sportliche Glanzlichter sorgen. Nach ihrem Goldsprung bei der WM in Doha über 7 Meter 30 ist die die Heidelbergerin Malaika Mihambo jetzt einer der Topstars der Weltleichtathletik. Außer Heike Drechsler ist keine Deutsche jemals weiter gesprungen. Neben Mihambo wollen die Meeting-Macher um Martin Wacker auch Konstanze Klosterhalfen nach Karlsruhe locken. Sie holte in Doha Bronze über 5000 Meter. Der Vorverkauf für das Indoor Meeting in der Messe Karlsruhe beginnt am kommenden Samstag.