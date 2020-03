Im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden sind insgesamt vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das haben die zuständigen Behörden am Wochenende mitgeteilt. Die Personen sind demnach in häuslicher Quarantäne und befinden sich in einem stabilen Allgemeinzustand. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind weitere vier Fälle aufgetreten, u.a. bleibt das Bildungszentrum Ettlingen deshalb vorsorglich geschlossen. Auch im Enzkreis ist der erste Corona-Fall offiziell bestätigt. Wie das Sozialministerium mitteilt, handelt es sich bei den meisten Fällen um Reiserückkehrer aus Südtirol.



Weitere Fälle rund um Karlsruhe



Am Freitag war bekannt geworden, dass sich ein Mann aus Bretten im Ski-Urlaub in Italien angesteckt hat und sich in häuslicher Quarantäne befindet. Ein Mann aus dem Elsass, der beruflich in Karlsruhe unterwegs war, befindet sich seit Mittwochabend in einem Karlsruher Krankenhaus auf einer Isolierstation. Seine Kontaktpersonen wurden ermittelt.