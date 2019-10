In Karlsruhe haben drei Männer eine 87-Jährige in ihrer Wohnung überfallen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall am Samstagmorgen. Laut Polizei verschafften sich die drei Männer gewaltsam Zutritt zur Wohnung in der Karlsruher Waldstadt. Sie überraschten die ältere Frau in ihrem Schlafzimmer. Die Einbrecher sollen der 87-Jährigen den Mund zugehalten und sie nach ihren Wertsachen gefragt haben. Als die Männer bemerkten, dass die Rentnerin den Hausnotruf betätigt hatte, ließen sie von ihr ab und flüchteten - unter anderem mit einer Tasche, die später in der Nähe des Grundstücks gefunden wurde. Nach Angaben der älteren Frau waren die Täter dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Bereits einen Monat zuvor hatte sie einem angeblichen Feuerwehrmann den Zutritt zu ihrer Wohnung verweigert. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass dieser den späteren Tatort erkunden wollte.