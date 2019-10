per Mail teilen

In Karlsruhe beginnt am Donnerstag die diesjährige Tarifrunde für die baden-württembergische Chemieindustrie. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie fordert unter anderem ein Zukunftskonto für die Arbeitnehmer, die Gegenseite verweist auf sinkende Umsätze. Nach Jahren des Wachstums sind die Umsätze im ersten Halbjahr 2019 leicht gesunken. Vor allem weil das Exportgeschäft schwächelte. Tariferhöhungen wären Gift für den Erhalt vieler Arbeitsplätze in den tarifgebundenen Unternehmen, heißt es bei den Arbeitgebern.