Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Karlsruhe sind sieben Menschen verletzt worden - vier von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte wollte eines der beiden Autos an der Ampelkreuzung geradeaus fahren, der zweite Wagen wollte nach links abbiegen. Warum es letztendlich zur Kollision kam, muss noch ermittelt werden.