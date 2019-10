Die Polizei hat nach monatelanger Suche zwei Tatverdächtige festgenommen, die im April ein älteres Ehepaar in Karlsruhe überfallen hatten. Die Männer waren mit einer Schusswaffe in das Haus der Eheleute eingedrungen und hatten damals mehrere tausend Euro erbeutet. Spezialkräfte der Polizei konnten die 29- und 43-Jährigen in Magdeburg festnehmen, nachdem es der Kriminalpolizei Karlsruhe gelungen war, anhand von Fotos die Täter zu identifizieren. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.